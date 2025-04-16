Путин и Собянин посетили новый кампус МГТУ имени Баумана

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Владимир Путин и Сергей Собянин посетили новый кампус МГТУ имени Н. Э. Баумана. Об этом мэр столицы рассказал в своем телеграм-канале.

Были представлены исследования и разработки преподавателей, студентов и аспирантов в области освоения космоса, а также в других сферах.



Как отметил Собянин, Бауманка является известной кузницей кадров космической отрасли. Ее выпускниками являются выдающиеся конструкторы Сергей Королев, Владимир Бармин, Николай Пилюгин, а также 15 космонавтов. Сейчас по направлениям, связанным с освоением космоса, здесь обучаются больше 4,5 тысячи студентов.

"Новый кампус Бауманки – первый объект в стране, построенный по федеральному проекту "Создание сети современных кампусов" (нацпроект "Наука и университеты"). Его реализация стала одной из самых масштабных и сложных задач в сфере развития высшего профессионального образования", – рассказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что глава государства принимает большое участие в жизни Бауманки. Именно по поручению Путина в последние годы ведущий инженерный вуз России стремительно модернизируется.

Градоначальник напомнил, что всего построено и реставрировано 14 зданий общей площадью порядка 170 тысяч квадратных метров. При этом объекты возводились и проектировались параллельно, а в работе почти в 90% случаев использовались отечественные компоненты и оборудование.

В период с 2022 года по начало 2024-го открыты:

Кластер "Инженерия в науках о жизни" (ранее Центр биомедицинских систем и технологий);

Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем;

Многофункциональный научно-образовательный корпус;

Выставочно-образовательное медиапространство "Дворец технологий";

Исследовательский центр, на базе которого ведет работу Передовая инженерная школа "Системная инженерия ракетно-космической техники";

Многофункциональный библиотечный корпус.

Кроме того, к сентябрю прошлого года были готовы: центральный кластер, многофункциональный комплекс "Квантум Парк" и комплекс общежитий. Также многое было сделано для улучшения транспортной инфраструктуры в районе вуза, были благоустроены ближайшие кварталы.

Ранее мэр Москвы рассказывал, что в третьем квартале 2025 года реализуется еще один знаковый проект – возрождение исторического стадиона "Металлург". Он является "домашним" стадионом Бауманки и был построен в начале XX века.

На месте старого футбольного поля появится универсальная игровая арена с искусственной травой и подогревом, а центральная площадь станет местом для прогулок, встреч и проведения массовых мероприятий.