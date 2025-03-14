Сергей Собянин: территория "Лужников" станет одним из лучших парков Москвы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Возрождение олимпийского комплекса "Лужники" стало одним из главных проектов развития спортивной инфраструктуры в Москве. На его территории появится парк, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

За последние годы специалисты обновили Большую спортивную арену, построили Дворец гимнастики, Международный центр самбо и центр бокса, Дворец водных видов спорта, ледовый дворец "Кристалл", Дворец тенниса и универсальный спортивный зал "Дружба".

"Канатная дорога связала "Лужники" с Воробьевыми горами, где в зимнее время открыт горнолыжный склон. Общая площадь спортивного кластера – уже больше 150 гектаров", – отметил мэр.

Собянин напомнил, что в феврале за счет частных инвестиций было завершено возведение оздоровительного комплекса в составе Дворца спорта "Лужники". При этом в настоящее время ведется его реконструкция. Кроме того, в рамках работ планируется обновить Малую спортивную арену.

Вместе с тем продолжается развитие территории "Лужников" как центра комфортного досуга, подчеркнул градоначальник. В этом году специалисты приступят к благоустройству территории комплекса, которое проведут в три этапа.

Работы начнутся с Центральной площади перед Большой спортивной ареной и реконструкции причала Лужники-Центральный. Как указал Собянин, точкой притяжения окажется большое зеркало водной глади, где летом вокруг него будут установлены столики и шезлонги, а по вечерам там будут устраивать водные шоу. Зимой на Центральной площади и боковых аллеях планируется заливать каток.

"Вдоль Центральной площади высажены две аллеи деревьев. Ближайшая к ней утратила свою эстетическую привлекательность. Часть деревьев засыхает, а другая повреждена болезнями, поэтому их предлагается заменить молодыми кленами", – написал мэр столицы.

Между аллеями, рассказал Собянин, установят павильоны с ресторанами, кафе, пунктами проката и раздевалками. В их оформлении будут использованы общие композиционные приемы, материалы и формы.

Более того, в районе "Лужников" разведут потоки автомобилей и пешеходов для комфорта отдыхающих.

По словам градоначальника, запланированная на 2025 год реконструкция причала Лужники-Центральный сделает спорткомплекс функциональнее. Его высоту приподнимут примерно на 1,2 метра от уровня воды, увеличат ширину и длину, а также сделают его доступным для маломобильных горожан и гостей Москвы. Специалисты в рамках работ обустроят отбойные устройства, смонтируют кнехты и организуют отдельную зону для электросудов.

Ожидается, что обновленный причал будет принимать как прогулочные, так и регулярные речные суда.

Одновременно планируется перенести разбросанные по всей территории комплекса хозплощадки в единый складской центр, а на освободившихся местах сформировать новые рекреационные зоны.

Между тем благодаря современной системе освещения прогулки станут комфортными в любое время суток, а свежесть и уют посетители комплекса смогут почувствовать благодаря дополнительному озеленению, указал мэр.

Собянин добавил, что благоустройство сделает из "Лужников" один из лучших столичных парков. Территория превратится в современное общественное пространство с широким спектром возможностей.

Ранее мэр Москвы рассказывал, что в этом году реализуется еще один знаковый проект – возрождение исторического стадиона "Металлург", который является "домашним" стадионом студентов Бауманки. Он был построен в начале XX века для рабочих завода "Серп и Молот". На месте старого футбольного поля появится универсальная игровая арена с искусственной травой и подогревом, где можно будет играть не только в футбол, но и в регби.

