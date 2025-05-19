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19 мая, 07:00

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В Москве открылся сезон свежих ягод в 250 специализированных павильонах

В Москве открылся сезон свежих ягод в 250 специализированных павильонах

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В столице продолжается сезон свежих ягод. Приобрести клубнику, малину, голубику, землянику, крыжовник и другие ягоды можно в 250 специализированных павильонах. Торговые точки размещены рядом с метро и остановками общественного транспорта.

На прилавках продукция из Краснодарского и Ставропольского края, Астраханской, Ростовской, Волгоградской областей, а также из Крыма, Адыгеи и Дагестана. По словам главного внештатного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, ягоды стоит включать в ежедневный рацион – они богаты витаминами, клетчаткой и полезными микроэлементами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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