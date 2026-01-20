Форма поиска по сайту

20 января, 11:05

Политика
Telegraph: Норвегия предупредила граждан о конфискации домов и машин в случае войны

Норвегия предупредила граждан о конфискации домов и машин в случае войны

Фото: depositphotos/edu1971

Жителям Норвегии разослали письма с предупреждением от военных, что в случае начала войны граждан ждет конфискация частного имущества. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на публикацию The Daily Telegraph.

В обращениях говорится, что людям стоит быть готовыми к изъятию домов, транспорта, лодок и другого имущества в рамках политики реквизиции в военное время. Всего в распоряжении Минобороны страны, по данным журналистов, находится около 13,5 тысячи "подготовительных реквизитов", чей срок действия ограничен годом.

Такие меры принимаются на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности. По словам представителя вооруженных сил Андреса Йернберга, страна находится в наиболее сложном положении со времени Второй мировой войны. В связи с этим Осло вынужден наращивать военную и гражданскую готовность.

"Наше общество должно быть готово к кризисам в сфере обороны и, в худшем случае, к войне", – сказал Йернберг.

Ранее британские эксперты по безопасности посоветовали гражданам подготовить наборы для выживания на 72 часа. Они указывали на потенциальные угрозы со стороны России и возможные перебои с электричеством.

Эксперты предупреждали, что Великобритания очень зависит от поставок газа и электричества, а порядка 40% газа страны поставляется Норвегией через газопровод. По их мнению, Россия якобы может нацелиться на энергетическую инфраструктуру страны.

