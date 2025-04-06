Daily Mail: британцам советуют готовить набор по выживанию на 72 часа

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Британские эксперты по безопасности советуют гражданам подготовить наборы для выживания на 72 часа, ссылаясь на потенциальные угрозы со стороны России и возможные перебои с электричеством. Об этом сообщает Daily Mail.

"На фоне того, что Великобритания была близка к отключению электроэнергии прошлой зимой, эксперты по безопасности поспорили о том, что британцы должны взять пример у Евросоюза, который посоветовал гражданам завести набор для выживания на три дня", – отмечает издание.

Неназванные эксперты также предупредили издание, что Великобритания очень зависит от поставок газа и электричества, а порядка 40% газа страны поставляется Норвегией через газопровод. По их мнению, Россия якобы может нацелиться на энергетическую инфраструктуру страны.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал, что Запад переходит к обсуждению деталей отправки войск на Украину. По его словам, военачальники из "коалиции желающих" приедут 20 марта в Британию для обсуждения конкретных шагов по размещению своих войск на Украине.

При этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что предложения о вводе миротворцев выглядят как попытка спасти остатки украинской власти. Министр призвал сначала разобраться с "расистской практикой" киевского режима.