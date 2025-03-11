Лавров назвал идеи о миротворцах на Украине попыткой спасти остатки киевского режима

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Предложения о вводе миротворцев на Украину пока выглядят как попытка спасти остатки украинской власти. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

"Миротворцы что будут охранять? Остатки киевского нацистского режима, который принял серию законов, истребляющих русские культуру, язык, СМИ, запретил каноническую УПЦ?" – передает слова министра РИА Новости.

Лавров призвал сначала разобраться с "расистской практикой" киевского режима.

Ранее СМИ писали, что британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон тайно обсуждали отправку своих военных на Украину в качестве миротворцев после окончания конфликта.

Об отправке своих войск также сообщали в Испании, Дании и Турции. При этом Россия продолжает считать присутствие европейских военнослужащих на Украине неприемлемым, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.