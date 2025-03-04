Постпред в Вене Ульянов назвал сомнительной идею размещения миротворцев на Украине

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что российская сторона выступает категорически против идеи размещения европейских миротворцев на Украине. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Идея гипотетического размещения европейских миротворцев на Украине, мягко говоря, весьма сомнительна как минимум по двум причинам: во-первых, Европейский союз не беспристрастен, а миротворцы должны быть беспристрастными. Во-вторых, Россия категорически против", – написал Ульянов.

Дипломат также отметил, что чиновники стран Европы, обсуждая размещение миротворцев на Украине, "ставят телегу впереди лошади". По его мнению, первым делом необходимо проработать основные параметры возможной сделки.

Ранее СМИ писали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон разработали план, предусматривающий отправку на Украину 30 тысяч миротворцев.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, называл наглостью дискуссии о европейских миротворцах для Украины. По его мнению, такие разговоры лишь продолжают науськивать Киев на продолжение боевых действий.

