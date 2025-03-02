Лавров назвал наглостью дискуссии в Европе о миротворцах для Украины

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Дискуссии о европейских миротворцах для Украины являются наглостью и продолжают науськивать Киев на продолжение боевых действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиахолдингу "Красная звезда".

"Президент Франции Эмманюэль Макрон носится с какими-то идеями, как и премьер-министр Великобритании Кит Стармер. Мол, готовят столько-то тысяч миротворцев, будут обеспечивать их прикрытие с воздуха. Это тоже наглость", – подчеркнул министр.

При этом Запад не может объяснить, что произойдет с территорией Украины, если она окажется под контролем европейских миротворцев. Так, ни один европейский политик не может сказать, будет ли в таком случае там запрещен русский язык.

Лавров также обратил внимание, что ни один язык не подвергся такой агрессии, как русский. Он привел в пример гипотетический запрет английского языка в Ирландии, отметив, что в таком случае в ООН начались бы масштабные процессы, направленные на осуждение Ирландии. Однако, когда речь заходит о русском языке, представители Запада никак не реагируют, подчеркнул российский министр.

Вместе с тем появление европейских миротворцев на Украине не приведет к исчезновению первопричин кризиса для России, отметил Лавров.

Он также обратил внимание, что на протяжении последних 500 лет все мировые трагедии зарождались в Европе, а США не возлагали на себя роль подстрекателей. Это можно заметить при ретроспективном анализе мировой истории, указал министр.

В настоящий же период Штаты открыто заявляют о желании завершить конфликт на Украине, однако Европа требует "продолжения банкета" в виде войны, резюмировал Лавров.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Европе предлагают продолжать украинский конфликт еще год в надежде ослабить Россию. Однако в США считают такой подход нереалистичным. По мнению американской стороны, для завершения конфликта необходимо заключить "прочную сделку".