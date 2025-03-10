Pais: Испания не исключила отправку миротворцев на Украину

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Испания допускает участие испанских военных в миротворческой миссии Евросоюза на Украине, если она будет организована после завершения конфликта. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на газету Pais.

Источник в Минобороны Испании, говоря о теоретической возможности появления военной миссии ЕС на Украине после заключения мирного соглашения, заявил, что Мадрид "так или иначе должен будет внести свой вклад".

Однако он призвал не строить предположения о будущем, а помочь Киеву подойти к переговорам с Москвой "в максимально выгодной позиции".

Как отметила газета, Испания рассматривает возможность отправки на Украину военных наблюдателей для соблюдения режима прекращения огня и участия в силах сдерживания.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что европейские силы, которые могут быть размещены на Украине, не станут участвовать в боевых действиях на линии фронта. В их задачи войдет контролирование выполнения мирного соглашения после его подписания, уточнил он.

Однако Россия продолжает считать присутствие европейских военных на Украине после прекращения огня неприемлемым, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. С его слов, фактически французский лидер предложил разместить некий эфемерный контингент, что может привести к конфронтации.