Milliyet: Анкара готова обсуждать вклад в возможную отправку миротворцев на Украину

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Анкара готова обсудить вклад в возможную отправку на Украину миротворцев, если это поможет стабильности в регионе. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на источник в Минобороны Турции.

Как говорится в материале издания, возможный вклад Анкары в миссию будет взаимно обсуждаться со всеми сторонами. По словам источника, министерство вместе с другими ведомствами Турции отслеживает дипломатические инициативы по прекращению конфликта на Украине.

Ранее СМИ выяснили, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждали совместную отправку своих войск на Украину в качестве миротворческих сил после возможного окончания конфликта.

Стармер подтвердил, что выступает за отправку своих военнослужащих на Украину, а также готов отправить самолеты для закрытия неба. Однако, по его словам, для успеха таких миссий нужна сильная поддержка США. Глава французского Минфина Эрик Ломбар также выразил готовность отправить войска на Украину, чтобы достичь мира.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал неуместным и преждевременным обсуждение отправки на Украину миротворческой миссии. По его мнению, сначала необходимы окончание конфликта и реальные переговоры.

Глава МИД России Сергей Лавров называл наглостью дискуссии о европейских миротворцах для Украины. По его мнению, такие разговоры лишь продолжают науськивать Киев на продолжение боевых действий.