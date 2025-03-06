Песков заявил о несогласии России на присутствие европейских военных на Украине

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Позиция России по поводу возможного присутствия европейских военных на территории Украины после прекращения огня является очевидной. Москва продолжает считать такое присутствие неприемлемым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что де-факто мы имеем? Мы имеем выступление президента Франции (Эммануэля Макрона. – Прим. ред.) – весьма конфронтационное по отношению к России", – сказал официальный представитель Кремля.

Фактически в своей речи Макрон предложил разместить на Украине некий эфемерный контингент, что может привести к конфронтации, пояснил Песков.

"Может ли Россия на это согласиться? Можно просто повесить в воздухе этот вопрос, не отвечая на него прямо. Потому что ответ абсолютно очевиден", – заключил политик.

Свое заявление президент Франции сделал 5 марта. Согласно идее Макрона, европейские силы, которые могут быть размещены на Украине, не будут участвовать в боевых действиях на линии фронта, а будут контролировать выполнение мирного соглашения после его подписания.

Французский лидер подчеркнул необходимость обеспечения гарантий безопасности для Украины в будущем, отметив, что не может "доверять России на слово".

Более того, Макрон назвал Россию "угрозой" для Франции и Европы и отметил, что государство опасно в воздухе, социальных сетях и киберпространстве.