Посол Барбин: Дания маниакально заряжена на конфронтацию с Россией

Копенгаген демонстрирует "маниакальную заряженность" на конфронтацию с Москвой, что блокирует любое сотрудничество между странами. Такое заявление сделал посол России в Дании Владимир Барбин в интервью ТАСС.

По словам дипломата, позиция Дании делает невозможным поддержание нормальных двусторонних отношений. Он также обвинил Копенгаген в противодействии усилиям по политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта, которое, подчеркнул Барбин, должно учитывать интересы РФ.

Ранее посол сообщил об угрозах Калининградской области со стороны Дании. По его словам, правительство страны использует свой остров Борнхольм для создания угроз безопасности РФ.

Дипломат отметил, что на острове на постоянной основе развернули полк военных, а также мобильный наземный противокорабельный комплекс. При этом Борнхольм на протяжении многих лет оставался островом мира и даже в годы холодной войны не использовался для военных приготовлений.