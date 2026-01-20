Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 06:58

Политика
Главная / Новости /

Посол Барбин: Дания маниакально заряжена на конфронтацию с Россией

Посол заявил, что Дания маниакально заряжена на конфронтацию с Россией

Фото: depositphotos/MaykovNikita

Копенгаген демонстрирует "маниакальную заряженность" на конфронтацию с Москвой, что блокирует любое сотрудничество между странами. Такое заявление сделал посол России в Дании Владимир Барбин в интервью ТАСС.

По словам дипломата, позиция Дании делает невозможным поддержание нормальных двусторонних отношений. Он также обвинил Копенгаген в противодействии усилиям по политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта, которое, подчеркнул Барбин, должно учитывать интересы РФ.

Ранее посол сообщил об угрозах Калининградской области со стороны Дании. По его словам, правительство страны использует свой остров Борнхольм для создания угроз безопасности РФ.

Дипломат отметил, что на острове на постоянной основе развернули полк военных, а также мобильный наземный противокорабельный комплекс. При этом Борнхольм на протяжении многих лет оставался островом мира и даже в годы холодной войны не использовался для военных приготовлений.

Читайте также


политика

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика