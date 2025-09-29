TV2: истребитель Дании был поднят в воздух из-за сообщений о БПЛА

Фото: depositphotos/nitinut380

Истребитель армии Дании подняли в воздух над островом Борнхольм в Балтийском море после сообщений о беспилотниках. Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на главу дежурной части полиции острова.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 сентября. Жители Борнхольма заявили о БПЛА в воздушном пространстве, после чего полицейские передали эту информацию военнослужащим.

Истребитель сначала пролетел в одну сторону над островом, а затем вернулся обратно. Какие-либо подробности случившегося не уточняются, в ВС Дании отказались комментировать ситуацию.

Ранее аэропорт датского города Ольборг временно закрыли в связи с появлением беспилотников в воздушном пространстве страны. По данным местной полиции, в ходе этого инцидента были затронуты Вооруженные силы страны, поскольку данный аэропорт также используется как военная база.

Спустя некоторое время беспилотники вновь появились в воздушном пространстве аэропорта Ольборга. В связи с этим были отменены два рейса: один из Амстердама, второй – из Копенгагена.