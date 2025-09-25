Аэропорт Ольборга в Дании закрыт из-за беспилотников

Фото: depositphotos/mike_kiev

Аэропорт датского города Ольборг закрыли в связи с появлением беспилотников в воздушном пространстве страны. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Уточняется, что три прибывающих в Ольборг рейса были перенаправлены в другие воздушные гавани. Подробности случившегося выясняются.

Несколько дней назад сервис Flightradar24 сообщал о приостановке вылетов и прилетов самолетов в аэропорту Копенгагена из-за информации о БПЛА, которые якобы были замечены в районе воздушной гавани.

Датский премьер-министр Метте Фредериксен назвала этот инцидент самым серьезным нападением на критическую инфраструктуру Дании за все время. Пока неизвестно, кто именно стоял за данной атакой. Местные правоохранители отметили, что БПЛА появились с разных сторон. Также в СМИ появлялись заявления о якобы возможной причастности России к этому инциденту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что обвинения российской стороны в нарушении воздушного пространства других государств ни разу не были подкреплены достоверными данными или убедительными аргументами.