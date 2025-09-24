Страны G7 обвинили Россию в нарушении воздушного пространства Евросоюза

Фото: ТАСС/IMAGO/Michael Bihlmayer

Страны "Большой семерки" (G7) выразили обеспокоенность инцидентами в воздушном пространстве Евросоюза, при этом обвинив во всем российскую сторону. Об этом говорится в совместном коммюнике G7 по итогам встречи на полях ГА ООН, которое опубликовал МИД Канады.

"Мы выразили озабоченность в связи с недавними нарушениями воздушного пространства Эстонии, Польши и Румынии со стороны России, которые являются неприемлемыми и создают угрозу международной безопасности", – говорится в заявлении "Большой семерки".

Каких-либо доказательств якобы причастности России к инцидентам в воздушном пространстве Европы вновь не приводится.

Страны G7 в том числе обсудили введение дополнительных антироссийских санкций, включая меры против третьих стран, а также приветствовали переговоры о дальнейшем использовании активов РФ для поддержки Украины.

10 сентября воздушное пространство Польши нарушили несколько беспилотников. Премьер страны Дональд Туск назвал инцидент масштабной провокацией и заявил, что якобы российские дроны были впервые сбиты над территорией страны НАТО.

При этом во время операции по уничтожению БПЛА польский истребитель F-16 случайно попал ракетой в один из домов.

Спустя несколько дней Эстония заявила о нарушении своего воздушного пространства тремя российскими истребителями. Те якобы без разрешения находились над Финским заливом на протяжении 12 минут.

В связи с этим в МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах России в республике Ленара Салимуллина. Власти страны также запросили консультации членов НАТО.

Минобороны РФ опровергло информацию о нарушении воздушного пространства Эстонии. В ведомстве сообщили, что самолеты выполняли плановый полет из Карелии в Калининградскую область в рамках международных правил.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО могут сбивать российские самолеты, если они войдут в их воздушное пространство. Однако он не стал уточнять, поддержит ли Вашингтон усилия союзников.