Совет безопасности ООН проведет заседание в связи с инцидентом с МиГ-31 в Эстонии

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное якобы нарушению воздушного пространства Эстонии российскими истребителями МиГ-31, состоится 22 сентября. Об этом сообщил МИД Эстонии.

По словам главы эстонского МИД Маргуса Цакхна, РФ "подрывает принципы, которые важны для безопасности всех членов ООН". Кроме того, премьер-министр страны Кристен Михал заявил, что власти Эстонии в связи с данным инцидентом запросили консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 "Североатлантического договора".

МИД Эстонии сообщил о нарушении воздушного пространства 19 сентября. В связи с этим был вызван временный поверенный в делах России в республике Ленар Салимуллин. Ему был выражен протест и вручена нота.

По данным эстонского министерства, три российских истребителя якобы "без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии и находились над Финским заливом 12 минут".

Министерство обороны РФ опровергло эту информацию. В ведомстве сообщили, что три российских самолета МиГ-31 выполняли плановый полет из Карелии в Калининградскую область в рамках Международных правил использования воздушного пространства. При этом границы других стран не были нарушены, что подтверждается средствами объективного контроля.

