Трамп предупредил о "больших проблемах" из-за истребителей в Эстонии

Фото: 123RF/palinchak

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ситуация, связанная с нарушением воздушного пространства Эстонии, может стать "большой проблемой". Его слова передает РИА Новости.

Он признался, что ему не нравится этот инцидент. Трамп пообещал, что изучит данный вопрос.

"Для меня скоро проведут брифинг", – уточнил президент США.

МИД Эстонии сообщил о нарушении воздушного пространства 19 сентября. В связи с этим был вызван временный поверенный в делах России в республике Ленар Салимуллин. Ему был выражен протест и вручена нота.

В эстонском МИД утверждали, что три российских истребителя якобы "без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии и находились над Финским заливом 12 минут". Однако в Минобороны РФ опровергли соответствующую информацию.

По данным ведомства, три российских самолета МиГ-31 выполняли плановый полет из Карелии в Калининградскую область в рамках Международных правил использования воздушного пространства. При этом границы других стран не были нарушены, что подтверждается средствами объективного контроля.

