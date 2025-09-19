Эстония выдвинула протест РФ из-за якобы нарушения воздушного пространства

Фото: 123RF/fotovlad

Временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина пригласили в МИД страны из-за якобы нарушения воздушного пространства российскими самолетами, сказано в заявлении МИД Эстонии.

Салимуллина вызвали, чтобы выразить протест и вручить ноту. По данным ведомства, нарушение произошло над Финским заливом: три российских истребителя МиГ-31 якобы "без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии и находились там 12 минут".

Министерство обороны России, в свою очередь, неоднократно заявляло, что все полеты со стороны российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее МИД Эстонии направил посольству России ноту из-за объявления об учебе в РФ. В Эстонии действует ограничение, запрещающее организовывать участие молодежи из Эстонии в мероприятиях, проводимых в России или Белоруссии и связанных с властями этих государств.

