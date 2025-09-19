МИД Эстонии направил посольству РФ ноту из-за объявления об учебе

Фото: 123RF/kryspl

Министерство иностранных дел Эстонии направило посольству России ноту из-за объявления об учебе в РФ. Сообщение об этом было опубликовано на сайте ведомства.

Дипведомство ранее сообщило, что с 15 сентября 2025 года по 15 января 2026 года открыта регистрация заявок на получение бесплатного образования в российских вузах.

"Мы напомнили, что в Эстонии действует ограничение, запрещающее организовывать участие молодежи из Эстонии в мероприятиях, проводимых в России или Белоруссии и связанных с властями этих государств", – говорится в заявлении главы эстонского МИД Маркуса Цахкны.

Кроме того, дипломаты обратили внимание на действие запрета на сознательное содействие участию в подобных мероприятиях. Он был введен в декабре 2024 года и затрагивает граждан Эстонии и обладателей эстонского вида на жительство младше 21 года.

Как считает Цахкна, публикации посольства РФ могут побуждать эстонцев к нарушению санкций.

Ранее стало известно, что Эстония не планирует открывать мост Дружбы через реку Нарву на границе с Россией после завершения реконструкции российской части КПП. Власти республики будут принимать решение о возобновлении проезда машин по мосту исходя из "политической ситуации и безопасности в регионе".

Погранпереход Ивангород – Нарва функционирует исключительно как пешеходный с февраля 2024 года.