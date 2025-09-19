19 сентября, 14:52Политика
МИД Эстонии направил посольству РФ ноту из-за объявления об учебе
Фото: 123RF/kryspl
Министерство иностранных дел Эстонии направило посольству России ноту из-за объявления об учебе в РФ. Сообщение об этом было опубликовано на сайте ведомства.
Дипведомство ранее сообщило, что с 15 сентября 2025 года по 15 января 2026 года открыта регистрация заявок на получение бесплатного образования в российских вузах.
"Мы напомнили, что в Эстонии действует ограничение, запрещающее организовывать участие молодежи из Эстонии в мероприятиях, проводимых в России или Белоруссии и связанных с властями этих государств", – говорится в заявлении главы эстонского МИД Маркуса Цахкны.
Кроме того, дипломаты обратили внимание на действие запрета на сознательное содействие участию в подобных мероприятиях. Он был введен в декабре 2024 года и затрагивает граждан Эстонии и обладателей эстонского вида на жительство младше 21 года.
Как считает Цахкна, публикации посольства РФ могут побуждать эстонцев к нарушению санкций.
Ранее стало известно, что Эстония не планирует открывать мост Дружбы через реку Нарву на границе с Россией после завершения реконструкции российской части КПП. Власти республики будут принимать решение о возобновлении проезда машин по мосту исходя из "политической ситуации и безопасности в регионе".
Погранпереход Ивангород – Нарва функционирует исключительно как пешеходный с февраля 2024 года.