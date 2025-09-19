Эстония не откроет мост Дружбы через Нарву на границе с Россией

Фото: depositphotos/AlexanderMils

Эстония не планирует открывать мост Дружбы через реку Нарву на границе с Россией для проезда автомобилей после завершения реконструкции российской части КПП, сообщает портал гостелерадио ERR.

Власти республики будут принимать решение о возобновлении проезда машин по мосту исходя не из сроков окончания технических работ, а отталкиваясь от "политической ситуации и безопасности в регионе", заявил глава эстонского департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар.

Погранпереход Ивангород – Нарва функционирует исключительно как пешеходный с февраля 2024 года из-за ремонта в его российской части.

Транспортный департамент Эстонии с октября начнет эвакуировать машины, оставленные на неохраняемой стоянке у границы с РФ. Если владельцы не объявятся в течение нескольких месяцев, транспортные средства будут продаваться.

При этом эстонское ведомство уже объявило о подписании соглашения с компанией Svenai OÜ о перемещении автомобилей около погранперехода Койдула на платную парковку.