Фото: depositphotos/AlexanderMils

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста из-за якобы нарушения российским вертолетом воздушного пространства страны, сообщила пресс-служба эстонского дипведомства.

Как указали в министерстве, 7 сентября вертолет якобы вошел в воздушное пространство Эстонии и находился там четыре минуты.

При этом в Минобороны России неоднократно заявляли, что самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее эстонский МИД объявил о высылке российского дипломата из республики. Поверенного в делах вызвали для вручения ноты об объявлении первого секретаря аппарата посольства России персоной нон грата. По данным ведомства, дипломат якобы участвовал "в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии".

Россия в качестве ответной меры приняла решение о высылке сотрудника эстонского посольства в Москве.