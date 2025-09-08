Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 16:24

Политика

Посла Аргентины пригласили в МИД РФ после высказываний министра безопасности

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра был приглашен в МИД, говорится на сайте дипломатического ведомства.

Дипломату было заявлено, что Москва обратила внимание на высказывания министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич о якобы причастности России к прослушиванию телефонных разговоров в президентском дворце с целью дестабилизации политической ситуации в республике.

"До сведения посла Аргентины доведено, что российская сторона решительно отвергает указанные утверждения члена правительства Аргентины, заявлено, что они не содержат каких-либо доказательств и в силу этого являются безосновательными и голословными", – говорится в сообщении.

В МИД заявили, что Москва рассчитывает на получение исчерпывающих официальных разъяснений со стороны Буэнос-Айреса по поводу неприемлемых высказываний Буллрич.

Ранее российский МИД вручил ноту протеста временному поверенному в делах Норвегии Рагнхильду Йохансену из-за введения ограничений в отношении рыболовных судов компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд".

В ведомстве подчеркнули, что российские суда осуществляли промысел в норвежской исключительной экономической зоне в соответствии с двусторонним договором о взаимных отношениях в области рыболовства 1976 года.

Подобные недружественные действия стали грубым нарушением двустороннего соглашения, что, в свою очередь, может подорвать "многолетнюю эффективную систему управления и регулирования промыслом совместных запасов рыбы в Баренцевом и Норвежском морях", заметили в МИД.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика