Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 18:12

Политика

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ

Фото: 123RF/kryspl

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России в республике Ленара Салимуллина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

МИД выразит временному поверенному протест, а также вручит ноту из-за якобы имевшего место нарушения российским пограничным судном эстонской морской границы.

По утверждению Таллина, нарушение произошло 26 июля вблизи острова Вайндлоо в Финском заливе. Тогда судно якобы вошло в территориальные воды балтийской республики.

Между тем Кремль назвал провокацией стрельбу Эстонии из HIMARS в 400 километрах от Петербурга. Учения проходили на острове Сааремаа на западе Эстонии. Военные поразили цели в 15 километрах от берега.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация в регионе обострилась из-за агрессивной политики европейских прибрежных государств.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика