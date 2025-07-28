28 июля, 18:12Политика
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ
Фото: 123RF/kryspl
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России в республике Ленара Салимуллина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
МИД выразит временному поверенному протест, а также вручит ноту из-за якобы имевшего место нарушения российским пограничным судном эстонской морской границы.
По утверждению Таллина, нарушение произошло 26 июля вблизи острова Вайндлоо в Финском заливе. Тогда судно якобы вошло в территориальные воды балтийской республики.
Между тем Кремль назвал провокацией стрельбу Эстонии из HIMARS в 400 километрах от Петербурга. Учения проходили на острове Сааремаа на западе Эстонии. Военные поразили цели в 15 километрах от берега.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация в регионе обострилась из-за агрессивной политики европейских прибрежных государств.