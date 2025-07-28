МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ

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Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России в республике Ленара Салимуллина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

МИД выразит временному поверенному протест, а также вручит ноту из-за якобы имевшего место нарушения российским пограничным судном эстонской морской границы.

По утверждению Таллина, нарушение произошло 26 июля вблизи острова Вайндлоо в Финском заливе. Тогда судно якобы вошло в территориальные воды балтийской республики.

Между тем Кремль назвал провокацией стрельбу Эстонии из HIMARS в 400 километрах от Петербурга. Учения проходили на острове Сааремаа на западе Эстонии. Военные поразили цели в 15 километрах от берега.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация в регионе обострилась из-за агрессивной политики европейских прибрежных государств.

