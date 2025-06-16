Глава МВД Эстонии Таро пригрозил закрыть КПП в Нарве на границе с РФ

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Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Нарва-1" на границе с РФ может быть закрыт, если там вырастут очереди и ухудшатся условия для пересечения границ, заявил глава МВД Эстонии Игорь Таро. Об этом сообщает газета "Известия", цитируя ERR.

Также политик высказался против открытия пешеходного КПП "Нарва-2" и перевода пункта "Нарва-1" на круглосуточный режим работы.

"Если открыть пункт ночью, то для этого придется сократить ресурсы, задействованные в дневное время, что в свою очередь увеличит время прохождения границы днем", – отметил Таро.

В мае 2024 года российские пограничники якобы сняли эстонские буи, установленные по реке Нарва. Таллин предложил совместно с Москвой провести измерения фарватера пограничной реки, так как за годы течение могло измениться.

РФ не согласилась измерять дно реки, поэтому курс фарватера для установки буев необходимо вычислять на основе уже существующих знаний и практики, полагают эстонские СМИ. Год спустя, в мае 2025 года, Эстония пригрозила РФ установить навигационные буи в своих территориальных водах на Нарве.

