Эстония обвинила Россию в задержании нефтяного танкера

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Отдел организации движения судов Департамента транспорта Эстонии обвиняет Россию в задержании нефтяного танкера Green Admire на выходе из эстонского порта Силламяэ. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на соответствующее заявление.

В издании отметили, что танкер под флагом Либерии вышел из порта Силламяэ и следовал по согласованному маршруту через российские территориальные воды. Маршрут был заранее утвержден Россией, Эстонией и Финляндией.

По информации ERR, сейчас судно находится на якоре рядом с островом Гогланд, где было задержано. Однако, согласно общедоступным данным сервиса Marinetraffic, танкер находится по другим координатам.

Также не было приведено других доказательств задержания судна. Российские официальные представители пока не прокомментировали данную информацию.

Ранее эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах РФ из-за якобы нарушения Москвой воздушного пространства Эстонии. Об этом на своей странице в соцсети X заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. По его словам, российский самолет якобы без разрешения вошел в эстонское воздушное пространство. Из-за инцидента, уточнил Цахкна, МИД намерен выразить протест и передать ноту Москве.