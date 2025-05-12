Число покинувших Эстонию россиян превысило приток впервые за 20 лет

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Отток граждан России из Эстонии превысил приток впервые за 20 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные департамента статистики страны.

В прошлом году в Эстонию прибыли 600 россиян, что оказалось почти трехкратным снижением по сравнению с 2019 годом, когда туда приехали около 1,7 тысячи россиян.

Как указал департамент, данные устанавливаются на фоне общего оттока. Около 50% эстонских мигрантов переехали в Финляндию, Россию, Великобританию, Германию и США.

Ранее СМИ сообщили, что россияне и финны стали массово продавать купленную ранее недвижимость в Эстонии. В прошлом году количество таких сделок было в разы больше, чем число сделок по покупке. Например, в столичном уезде Харьюмаа граждане России продали 176 домов, а купили – 28.

Тем временем эстонская партия Isamaa предложила проект закона по закрытию границы с Россией. Ее лидер Урмас Рейнсалу объяснил необходимость такого решения "гибридными атаками", которые якобы были организованы Россией против Эстонии и ее союзников.

