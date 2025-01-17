Минобрнауки Эстонии предложило в течение 10 лет исключить категорию неграждан

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Эстонии необходимо за 10–15 лет прекратить выдавать паспорта неграждан рождающимся в стране детям. Об этом пишет RT со ссылкой на высказывание эстонского министра образования и науки Кристины Каллас.

Такая категория была временным решением после распада СССР, но страна так и не приняла мер для сокращения "серопаспортников", пожаловалась министр.

"Сегодня в Эстонии продолжают рождаться дети с этим статусом, то есть мы снова создаем эту категорию", – добавила она.

Ребенок, рожденный в стране, должен получать эстонское гражданство, если у него отсутствует иное, заключила Каллас.

Ранее эстонское правительство поддержало предложение главы местного МИД запретить участвовать эстонцам в мероприятиях на территории РФ и Белоруссии. Власти планируют запретить помогать таким мероприятиям и поддерживать участие в них. Нарушителям может грозить штраф или лишение свободы на 5 лет.

