ERR: в Эстонии поддержали запрет жителям участвовать в мероприятиях в РФ

Фото: depositphotos/AlexanderMils

Правительство Эстонии поддержало предложение министра иностранных дел Маргуса Цахкны ввести запрет на участие жителей в мероприятиях на территории России и Белоруссии, передает портал национального гостелерадио ERR.

Кроме того, власти планируют запретить помогать таким мероприятиям и поддерживать участие в них. Будет запрещено получать средства от учреждений, организаций и лиц, которые проводят и поддерживают их. Отмечается, что предлагаемый запрет направлен против организаторов мероприятий и их сторонников.

По данным СМИ, нарушителям будет грозить денежный штраф или лишение свободы на пять лет.

Ранее Эстония решила установить на границе полный таможенный контроль за грузами и людьми, которые направляются в Россию. При этом время на пересечение границы значительно увеличится, а число уезжающих граждан сократится. Такие меры вводятся, чтобы не допустить нарушения санкций в отношении России. Переход к полному контролю будет происходить постепенно.

При этом президент страны Алар Карис до этого сообщал, что Таллин не планирует закрывать границу с РФ. Он также отметил, что, несмотря на сложные отношения между странами, диалог с Москвой все же ведется.