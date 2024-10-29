МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ по поводу фарватера на Нарве

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МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ и высказал свою позицию по поводу фарватера на Нарве на фоне пограничного инцидента, произошедшего в июле. Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на заявление ведомства.

Из-за того что Россия не согласилась изменять дно реки для уточнения курса фарватера, курс должен рассматриваться на основе существующих знаний и практики, следует из данных СМИ.

До 2024 года обе страны действовали в согласии с принятой десятилетиями практикой нынешнего курса, следовательно, были согласны с расположением временной контрольной линии между Эстонией и Россией. Это также позволяло создать четкие и безопасные зоны движения для всех судов на Нарве.

Ранее на сайте департамента полиции и погранохраны при МВД Эстонии появилось сообщение, что российские пограничники в ночь на 23 мая якобы сняли установленные в эстонских водах реки Нарва буи, которые используются для обозначения судоходных путей. В свою очередь, российские дипломаты отметили, что буи находились в территориальных водах России. Однако Таллин не согласен с этим.

Затем Эстония предложила России совместно измерить фарватер Нарвы. В своей ноте эстонские дипломаты подчеркнули, что страны, судя по всему, по-разному оценивают направление фарватера, который относится к основной контрольной линии между странами.

В августе Эстония решила установить на границе полный таможенный контроль за грузами и людьми, которые направляются в РФ. При этом время на пересечение границы значительно увеличится, а число уезжающих граждан сократится. Такие меры вводятся, чтобы не допустить нарушения санкций в отношении России. Переход к полному контролю будет происходить постепенно.

Однако президент страны Алар Карис до этого сообщал, что Таллин не планирует закрывать границу с РФ. Он также отметил, что, несмотря на сложные отношения между странами, диалог с Москвой все же ведется.