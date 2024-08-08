Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией

Фото: depositphotos/AlexanderMils

Эстония решила установить на границе полный таможенный контроль за грузами и людьми, которые направляются в РФ. При этом время на пересечение границы значительно увеличится, а число уезжающих граждан сократится, пишет РИА Новости со ссылкой на власти республики.

Такие меры вводятся, чтобы не допустить нарушения санкций в отношении России. Переход к полному контролю будет происходить постепенно.

Таллин не планирует закрывать границу с РФ, сообщил ранее президент страны Алар Карис. Он также отметил, что, несмотря на сложные отношения между странами, диалог с Москвой все же ведется.

До этого правительство Эстонии планировало рассмотреть возможность закрытия контрольно-пропускного пункта "Койдула" на ночь, так как, по словам министра финансов прибалтийской республики Марта Вырклаэва, транспортные потоки уменьшились, и Эстония не должна держать границу с Россией открытой в ночное время.

