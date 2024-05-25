Президент Эстонии заявил, что Таллин не планирует закрывать границу с РФ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Эстония не планирует закрывать границу с Россией, заявил президент страны Алар Карис, которого цитирует "Интерфакс".

Он пояснил, что граница открыта в том числе и потому, что у людей есть родственники на другой стороне. Президент отметил, что в случае необходимости страна готова оперативно закрыть границу, однако сейчас такой нужды нет.

Карис также напомнил, что в Эстонии действует закон о депортации, аналогичный тому, который сейчас рассматривается в Финляндии. Таким образом, организованная иммиграция со стороны России может быть предотвращена даже при открытой границе.

Он также отметил, что, несмотря на сложные отношения между странами, диалог с Москвой все же ведется.

Комментируя отправку солдат на Украину, президент отметил, что это решает не он и даже не правительство.

"Если этот момент когда-нибудь наступит, то об отправке войск придется говорить не столько внутри Эстонии, сколько с нашими союзниками", – заключил он.

Ранее МИД Эстонии вызвал российского временного поверенного в Таллине из-за якобы демонтажа буйков на реке Нарве.

Департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники в ночь на 23 мая якобы сняли установленные в эстонских водах реки Нарвы буи, которые используются для обозначения судоходных путей.

