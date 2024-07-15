ERR: Эстония предложила России провести совместные измерения фарватера Нарвы

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Министерство иностранных дел Эстонии предложило России провести совместные измерения фарватера пограничной реки Нарвы, сообщает RT со ссылкой на портал ERR.

В ноте эстонские дипломаты подчеркнули, что страны, судя по всему, по-разному оценивают направление фарватера, который относится к основной контрольной линии между Эстонией и Россией. В связи с изменениями условий в проточных водоемах, которые могут происходить в течение десятилетий, Таллин предложил Москве провести их совместные измерения.

Дипломатическая нота, адресованная российскому посольству в стране, была направлена в целях решения разногласия по поводу 25 фарватерных буев, которые, как утверждают в департаменте полиции и погранохраны при МВД Эстонии, Россия якобы сняла в ночь на 23 мая. В свою очередь российские дипломаты отметили, что буи находились в территориальных водах России. Однако Таллин не согласен с этим.

В начале июля посольство России в Таллине направило ноту протеста в МИД Эстонии, призвав остановить начатый накануне перенос захоронений советских воинов в республике. Диппредставительство требует вернуть памятники на их прежние места.

