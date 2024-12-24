Президент Эстонии Карис: власти не планируют демонтировать памятник Барклаю де Толли

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Президент Эстонии Алар Карис заявил, что власти страны не планируют демонтировать памятник русскому военачальнику, генерал-фельдмаршалу Михаилу Барклаю де Толли, который расположен в городе Тарту. Об этом сообщает RT со ссылкой на портал эстонского гостелерадио ERR.

"Как мы знаем, в Латвии убрали памятник Барклаю де Толли. Мы не видим причины, по которой следовало бы убрать его из Тарту", – отметил Карис.

По его словам, данный памятник является частью культуры страны.

Ранее поверенный в делах Латвии в РФ Даце Рутку была вызвана в МИД России. Ей выразили протест в связи с волной уничтожения российского историко-культурного наследия. В частности, речь идет о демонтаже памятника Барклаю-де-Толли, мемориальной таблички А. С. Пушкину и бюста Анны Керн.