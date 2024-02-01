Эстония может снести надгробия советских воинов под видом перезахоронения

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Посольство России в Эстонии заявило о планах местных властей снести в Таллине надгробия советских воинов под видом перезахоронения. Об этом пишет радиостанция "Комсомольская правда".

Уточняется, что Эстонский военный музей анонсировал свою акцию еще в ноябре 2023 года. В настоящее время соответствующие информационные таблички появились возле 38 надгробий. Однако местные СМИ об этом молчат, уверены дипломаты.

"Расчет прост – не привлекая внимания родственников, выждать полгода с момента установки табличек и в отсутствие возражений демонтировать надгробия, надругавшись над останками под ними", – рассказали в посольстве.

В связи с этим представители дипломатического учреждения возмущены намерениями администрации кладбища осквернить могилы и расценивают этот шаг как очередной акт государственного вандализма в отношении российского и советского военно-мемориального наследия.



Ранее премьер страны Кая Каллас объяснила отказ правительства от планов по демонтажу памятника "Бронзовый солдат", который посвящен советским солдатам-освободителям Таллина от немецко-фашистских захватчиков. По ее словам, предыдущий перенос монумента из центра на кладбище привел к массовым беспорядкам.

Владимир Путин, выступая перед студентами БФУ имени Канта в ходе своей поездки в Калининград, назвал снос памятников в соседних государствах потрясающим невежеством. По словам российского президента, такие государства не осознают, "где они живут, что делают и что за этим последует".

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