ERR: россияне и финны массово продавали недвижимость в Эстонии в 2024 году

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Россияне и финны стали массово продавать купленную ранее недвижимость в Эстонии. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на информацию сервиса по купле-продаже имущества Kinnisvara24.

В прошлом году количество сделок по продаже недвижимости россиянами и финнами было в разы больше, чем число сделок по покупке. Например, в столичном уезде Харьюмаа граждане России продали 176 домов, а купили – 28. Граждане Финляндии заключили за 2024 год 55 сделок по покупке имущества, а 176 сделок – по продаже.

Кроме того, россияне, которые живут в Эстонии, продали около 333 домов в уезде Ида-Вирумаа. По версии журналистов, иностранцы, покупая недвижимость с инвестиционной целью, решаются на продажу своего имущества из-за нестабильной ситуации на местном рынке аренды жилья.

Телерадиокомпания напомнила, что летом 2024 года Эстония собиралась ограничить для "граждан третьих стран" возможность покупать недвижимость в местах, имеющих стратегическое значение для государства. При этом список так и не был обнародован. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предположил, что эти объекты якобы могут быть использованы для наблюдения.

Ранее эстонское правительство поддержало предложение запретить участвовать эстонцам в мероприятиях на территории России и Белоруссии. Власти планируют запретить помогать таким мероприятиям и поддерживать участие в них. Нарушителям может грозить штраф или лишение свободы на 5 лет.

