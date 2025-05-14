МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ

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Эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах РФ из-за якобы нарушения Москвой воздушного пространства Эстонии. Об этом на своей странице в соцсети X заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, российский самолет якобы без разрешения вошел в эстонское воздушное пространство. Из-за инцидента, уточнил Цахкна, МИД намерен выразить протест и передать ноту Москве.

Ранее российский МИД провел демарш временному поверенному в делах Эстонии в России Яне Ванамельдер из-за акта вандализма на военном кладбище в Таллине. Дипломаты уверены, что Таллин не только не принял необходимые действия для предотвращения осквернения надгробий, но и продолжил усугублять ситуацию.

Вместо проведения расследования и наказания виновных в МИД Эстонии попытались оправдать снос плит на воинских мемориалах Таллинского военного кладбища "отсутствием под ними останков моряков и красноармейцев", прокомментировали в МИД РФ.

