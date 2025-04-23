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Депутат Госдумы Леонид Ивлев посоветовал главе европейской дипломатии Кае Каллас изучить историю и восполнить свои пробелы после ее слов о непризнании российского статуса Крыма.

Каллас в интервью зарубежным СМИ заявляла, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией РФ, и назвала полуостров Украиной.

Ивлев напомнил, что после революции 1917 года с Советской Россией прекратили отношения многие ведущие мировые державы. Однако уже в 1922 году СССР признала Германия и другие страны Европы, а в 1933 США установили дипломатические и экономические отношения с СССР.

"А первой признала СССР Эстония в 1920 году. Так будет и теперь с признанием Крыма. Так что Каллас стоило бы заняться изучением истории и восполнить свои пробелы", – приводит РИА Новости слова депутата.

Ивлев подчеркнул, что есть определенные объективные мировые процессы, не зависящие от "скороспелых европейских политиков". По мнению парламентария, страны ЕС в один день признают Крым российской территорией, а также снимут свои санкции.

По информации СМИ, Вашингтон может признать Крым российской территорией в рамках урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Журналисты считают, что данный шаг президента США Дональда Трампа может свидетельствовать о его стремлении добиться скорейшего прекращения огня на Украине.

Между тем в офисе украинского президента заявили, что делегация Украины на переговорах с США не обсуждала и не соглашалась на признание Крыма российской территорией. В Киеве подчеркнули, что все украинские представители на переговорах указывают, что вопросы территориальной целостности страны не обсуждаются.