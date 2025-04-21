Советник офиса Зеленского Лещенко: Украина не соглашалась на признание Крыма российским

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Украинская делегация на переговорах с США не обсуждала и не соглашалась на признание Крыма российской территорией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Сергея Лещенко.

СМИ писали, что Вашингтон может признать Крым российской территорией в рамках урегулирования конфликта между РФ и Украиной. Данный шаг президента США Дональда Трампа может свидетельствовать о его стремлении добиться скорейшего прекращения огня на Украине.

"У нас нет официально заявленной позиции (о признании Крыма российской территорией. – Прим. ред.) никого из переговорщиков", – подчеркнул он.

По словам Лещенко, все украинские представители на переговорах указывают, что вопросы территориальной целостности страны не обсуждаются.

Кроме того, в СМИ заявляли, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф может вновь приехать в Россию после переговоров с украинскими представителями в Лондоне. Предположительно, в Великобритании стороны будут обсуждать вопрос официального признания США Крыма российским регионом, а также снятия с обсуждения вступление Украины в НАТО.

