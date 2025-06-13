ERR: президент Эстонии утвердил выход из конвенции о запрете противопехотных мин

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Эстонский лидер Алар Карис согласовал выход страны из Оттавской конвенции, которая запрещала использовать, хранить, выпускать и передавать противопехотные мины. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

По данным издания, такое решение связано с ухудшившейся ситуацией с безопасностью. Документ был подписан 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступил в силу 1 марта 1999 года.

В марте этого года министры обороны стран Балтии и Польши сообщили о желании выйти из Оттавской конвенции. По их словам, важно обеспечить силам обороны стран свободу выбора в использовании новых систем вооружения и решений для укрепления обороны уязвимого восточного фланга Североатлантического альянса.

По версии СМИ, такое решение стран Балтии связано с тем, что в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше нарастают опасения по поводу возможного вывода американских войск из Европы и вероятности нападения российской армии в ближайшие годы.

