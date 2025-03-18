Страны Балтии и Польша хотят выйти из конвенции по противопехотным минам

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Министры обороны стран Балтии и Польши хотят выйти из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин. Они уже предложили лидерам своих государств рассмотреть возможность такого решения. Заявление глав ведомств опубликовано на сайте Минобороны Литвы.

Министры заявили, что в условиях современной безопасности крайне важно обеспечить силам обороны стран возможность действовать свободно, предоставляя им выбор в использовании новых систем вооружения и решений для укрепления обороны уязвимого восточного фланга Североатлантического альянса.

"В свете этих соображений мы – министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши – единогласно рекомендуем выйти из Оттавской конвенции", – говорится в заявлении.

О планах стран покинуть Конвенцию ранее писала газета Bild. Издание уточнило, что это связано с ожидающимся телефонным разговором Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, который запланирован на 18 марта. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры рассмотрят вопросы, касающиеся будущего Украины и, возможно, Европы.

Вместе с тем в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше присутствуют опасения по поводу возможного вывода американских войск из Европы и вероятности нападения российской армии в ближайшие годы, писала газета.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп обсудят нормализацию российско-американских отношений и урегулирование ситуации на Украине.

Он уточнил, что переговоры состоятся в районе 16:00–18:00 по московскому времени и будут длиться столько, сколько потребуется. Кроме того, отметил Песков, Кремль проинформирует о результатах переговоров президентов "наилучшим образом".