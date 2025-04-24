Президент Латвии утвердил закон о выходе страны из конвенции о запрете противопехотных мин

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Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, передает портал Delfi.

В пояснительной записке к закону отмечается, что с учетом динамики развития ситуации с региональной безопасностью Латвии "важно не ограничивать гибкость своих действий" для того, чтобы обеспечить защиту страны.

Ранее министры обороны стран Балтии и Польши заявили, что в условиях современной безопасности крайне важно обеспечить силам обороны стран возможность действовать свободно, предоставляя им выбор в использовании новых систем вооружения и решений для укрепления обороны уязвимого восточного фланга Североатлантического альянса.

СМИ сообщали, что планы покинуть Конвенцию возникли у стран из-за телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Отмечалось, что в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше нарастают опасения по поводу возможного вывода американских войск из Европы и вероятности нападения российской армии в ближайшие годы.