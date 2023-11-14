В ООН выступили против использования противопехотных мин на фоне применения их Украиной

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ООН выступили против использования противопехотных мин в любой точке Земли, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

Так он ответил на просьбу высказать мнение ООН по поводу применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) таких мин в Изюме и Донецке в нарушение Оттавской конвенции.

Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения Марк Хизней сказал, что в ходе сражения в городе Изюм Харьковской области в 2022 году украинская сторона нарушила Оттавскую конвенцию о запрете использования противопехотных мин.

В январе 2023 года правозащитная организация Human Rights Watch предположила, что ВСУ могли применять противопехотные мины в ходе боевых действий. Власти Украины подозрения отвергли.

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