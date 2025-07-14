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Страны Балтийского региона занимаются провокациями, проводя ракетные стрельбы у границ России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит "Газета.ру".

Так официальный представитель Кремля прокомментировал первые боевые стрельбы эстонских военных из РСЗО HIMARS. Учения проходили на острове Сааремаа на западе Эстонии. Военные поразили цели в 15 километрах от берега. Сам остров расположен примерно в 400 километрах от Санкт-Петербурга.

Песков подчеркнул, что ситуация в регионе обострилась из-за агрессивной политики европейских прибрежных государств. При этом Москва намерена твердо защищать свои интересы на фоне напряженности в Балтийском регионе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявлял, что намерение официального Таллина принимать у себя самолеты НАТО с ядерным оружием вызывает опасения. При этом представители прибалтийских стран, по его словам, высказывают много абсурдных идей.

До этого замглавы российского МИД Александр Грушко предупреждал, что Балтийское море стало зоной военного противостояния с риском начала конфликта. Это происходит на фоне демонизации России со стороны Запада.

