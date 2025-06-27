Песков заявил, что планы Эстонии принимать самолеты с ЯО вызывают опасения

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Намерение Эстонии принимать у себя самолеты НАТО с ядерным оружием вызывает опасения. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналисту Александру Юнашеву, видео опубликовано в телеграм-канале последнего.

Как отметил политик, представители прибалтийских государств высказывают "много абсурдных мыслей".

Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что страна готова принимать на своих аэродромах самолеты стран Североатлантического альянса, способные нести ЯО.

На фоне демонизации России Балтийское море стало зоной военного противостояния с риском начала конфликта в любой момент, предупредил замглавы российского МИД Александр Грушко. По его мнению, Балтийский регион никогда не был спокоен в военном отношении.

При этом в НАТО утвердили планы по самому значительному увеличению военных возможностей объединения со времен холодной войны. Генсек Альянса Марк Рютте уточнил, что инициатива включает в себя средства ПВО, танки, системы большой дальности, БПЛА и сухопутные войска.