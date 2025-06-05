Министры обороны стран НАТО утвердили планы наращивания военных возможностей

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Министры обороны НАТО утвердили планы по самому значительному увеличению военных возможностей альянса со времен холодной войны, заявил генсек объединения Марк Рютте.

По его словам, инициатива включает в себя средства противовоздушной обороны, танки, системы большой дальности, беспилотные летательные аппараты и сухопутные войска.

"Конечно, для этого странам НАТО нужно значительно повысить свои оборонные расходы", – цитирует Рютте ТАСС.

Он также подтвердил, что предложил рассмотреть на саммите НАТО в Гааге, который состоится 24–25 июня, повышение порога военных расходов для стран Альянса с текущих 2 до 5% ВВП.

Вместе с тем Рютте сделал акцент на том, что НАТО не только будет оставаться ядерным блоком, пока в мире существует такое оружие, но и продолжит поддерживать надежность и эффективность своего ядерного потенциала.

На активное наращивание странами Альянса военного потенциала на восточных границах Союзного государства России и Белоруссии ранее обращал внимание секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. По его словам, учения НАТО, интенсивность которых вблизи территории России повышается, включают отработку как оборонительных, так и наступательных действий.

Кроме того, Шойгу подчеркнул, что Альянс "понижает порог применения ядерного оружия" и укрепляет роль ядерных сил в военном планировании. Это, по его мнению, приводит к деградации механизмов контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения.

