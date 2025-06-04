Рютте: НАТО рассматривает Черное и Балтийское моря как "регионы Альянса"

Фото: 123RF/martinsvanags

НАТО рассматривает Черное и Балтийское моря в качестве "регионов Альянса", заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте.

"Что касается Балтийского моря, но также других регионов НАТО, таких как Черное море, то подводная инфраструктура там находится под постоянной угрозой", – приводит слова генсека Альянса ТАСС.

Рютте также пригрозил "разрушительным ответом" в случае нападения на страны НАТО. Таким образом он ответил на вопрос о повышении напряженности вокруг танкеров, якобы перевозящих российскую нефть, против которых западные страны ввели санкции.

Ранее в МИД РФ заявили, что военно-морские учения НАТО Baltops 2025 в Балтийском море являются частью подготовки к потенциальному военному столкновению с Россией.

Замглавы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко отмечал, что направленность и замысел этих учений указывают на то, что это подготовка к борьбе с сопоставимым противником, то есть с Россией. По его словам, подобные учения являются крайне провокационными.

