Грушко: учения НАТО на Балтике являются частью подготовки к военному столкновению с РФ

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Москва считает военно-морские учения НАТО Baltops 2025 в Балтийском море частью подготовки к потенциальному военному столкновению с Россией. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Если мы посмотрим на направленность этих учений, на замысел, на структуру развертывания сил, на сами силы, на их качество, на те задачи, которые формулируются для этих учений, то это борьба с сопоставимым противником. То есть это Россия", – подчеркнул Грушко.

Он отметил, что подобные учения являются крайне провокационными.

Ранее помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Североатлантический альянс в ходе учений, проходящих вблизи российских границ, прорабатывает сценарии, предполагающие захват Калининградской области и нанесение превентивных ударов по ядерным арсеналам.

По его словам, соответствующие мероприятия НАТО проводит уже второй год подряд. Причем эти учения стали самыми крупнейшими из проводившихся за последние десятилетия. В том числе они включают в себя отработку сценариев наступательных действий от Вильнюса до Одессы, блокирование судоходства на Балтике и в Черном море.

