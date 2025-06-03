NYT: НАТО может пересмотреть свои уязвимости после атаки ВСУ по аэродромам РФ

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Государства НАТО стали задумываться о пересмотре своих уязвимых мест после атаки Украины по российским аэродромам. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновника одной из стран Альянса.

По словам нескольких экспертов, беспилотники являются серьезной угрозой для военных баз. Как отметил глава исследовательской программы в Корнельском университете США Джеймс Паттон Роджерс, многие такие базы крупных стран Африки и Ближнего Востока оказываются наиболее уязвимы из-за обстановки в регионах.

По данным издания, массовая украинская атака FPV-дронами по аэродромам не помешает российским силам продолжить наступление.

При этом радио КП со ссылкой на портал Axios указало, что американский президент Дональд Трамп не комментирует произошедшее, поскольку считает это происками врагов. Издание отметило, что некоторые сторонники главы Белого дома "выразили подозрения и гнев" из-за того, что Киев не сообщил Трампу об атаке заранее.

Портал считает, что в лучшем случае в Вашингтоне расценили нападение как контрпродуктивное для переговоров, в худшем – опасались попытки Киева втянуть Штаты в конфликт. Сторонник американского лидера Джек Пособец добавил, что администрации США необходимо организовать расследование причастности бывшего главы Белого дома Джо Байдена и функционеров Демократической партии к этой атаке.

ВСУ нанесли удары с применением FPV-дронов по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях днем 1 июня. Президент Украины Владимир Зеленский взял ответственность за террористические атаки. По его словам, для этого Киев задействовал 117 дронов.

Позже Минобороны РФ сообщило о задержании некоторых участников ударов. При этом число задержанных и их личности не раскрываются.

