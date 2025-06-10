В МИД РФ предупредили о риске начала военного конфликта на Балтике

Фото: ТАСС/пресс-служба Балтийского флота

Балтийское море на фоне демонизации России стало зоной военного противостояния с риском начала конфликта в любой момент. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Дипломат отметил, что речь не идет о преувеличении. По его словам, Балтийский регион никогда не был спокоен в военном отношении. Он также указал на плотность учений и активности на Балтике.

Ранее Грушко заявлял, что Россия считает военно-морские учения НАТО Baltops 2025 в Балтийском море частью подготовки к потенциальному военному столкновению. Он назвал подобные действия крайне провокационными.

Глава Морской коллегии Николай Патрушев уточнял, что Североатлантический альянс во время учений около границ России прорабатывает сценарии, которые предполагают захват Калининградской области и нанесение превентивных ударов по арсеналам ядерного оружия.