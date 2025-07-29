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МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Норвегии в России Рагнхильд Йохансен из-за введения ограничений в отношении рыболовных судов российских компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд". Об этом говорится на сайте дипломатического ведомства.

В МИД подчеркнули, что российские суда осуществляли промысел в норвежской исключительной экономической зоне в соответствии с двусторонним договором о взаимных отношениях в области рыболовства 1976 года.

Подобные недружественные действия являются грубым нарушением двустороннего соглашения. Это, в свою очередь, может подорвать "многолетнюю эффективную систему управления и регулирования промыслом совместных запасов рыбы в Баренцевом и Норвежском морях", заметили в МИД.

"Безответственные действия Осло не только чреваты обрушением всего комплекса двусторонних отношений в сфере рыболовства и негативными последствиями для их участников, но и ставят под угрозу дальнейшую рациональную эксплуатацию морских биологических ресурсов в Северной Атлантике", – говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве отметили необходимость добросовестного выполнения норвежской стороной своих обязательств перед Россией.

"В случае неготовности Осло вернуться к выполнению предписанных соглашением 1976 года условий российской стороной будут приняты необходимые меры по защите интересов отечественного рыболовства", – заключили в МИД.

Ранее посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что власти Норвегии не скрывают своего желания увеличить военное присутствие НАТО и активизировать совместные учения с союзниками на своей территории, в том числе вблизи границы с РФ.

Дипломат обратил внимание на активное перебрасывание НАТО вооруженных сил на норвежский Север и в Арктику, включая страны, которые не граничат с регионом, такие как Великобритания, Германия, Нидерланды и Франция. Это происходит на фоне заявлений Осло о стремлении поддерживать "низкую напряженность в высоких широтах".